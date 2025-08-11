ÀîºêËãÀ¤¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÈÈÕ¤´¤Ï¤ó¡É¤òÈäÏª¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÈÈÕ¤´¤Ï¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¹©É×¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤ò¸ø³«
¡¡Àîºê¤Ï10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ºÊ¤¬É÷¼Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿²¹þ¤ó¤Ç¤ëºÊ¤Ë¼÷»Ê¤ò°®¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤º¤Ã¤È³±¤ò¤·¤Æ¤ë²Ö²» ¤º¤Ã¤È³±¤·¤Æ¤¿¤éÊ¢¶Ú³ä¤ì¤ë¤«¤·¤é¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤¬¶ì¤·¤½¤¦¤À¡×¡ÖÇ®¤Ï37.5ÅÙ¤È¤«¤½¤ì°Ê¾å ²¶¤Ê¤é37ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÌµÍý¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö³±¤¬¹ó¤¯¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÌÞÏÀ ÈÕ¸æÈÓ¤Ï²¶¤¬Ã´Åö¤À¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê²Ö²»¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼÷»Ê¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼÷»Ê¤ò°®¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤ë»þ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤À¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë³±¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¿å¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤È¤Þ¤¿²Ö²»¤ÎÏÓËí¤Ë¿²¤Æ¤ë°¦³¤¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤ÈÇ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Àîºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×