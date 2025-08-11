¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Âè5»Ò¤Î¡È¾®¤µ¤Ê¼ê¡É¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡Ö´õ¶õ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥Þ¤È¥Ù¥Ó¤Î½ê¤Ø¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢Âè5»Ò¡¦¼¡½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð
¡¡¿ù±º¤Ï9Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Âè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¼ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï´õ¶õ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥Þ¤È¥Ù¥Ó¤Î½ê¤Ø¡£¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¼ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè5»Ò¤Î¼ê¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£