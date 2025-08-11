¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡ÚÂ®Êó¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤Ï½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë ¡ÚÂ®Êó¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤Ï½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë ¡ÚÂ®Êó¡Û²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤Ï½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë 2025Ç¯8·î11Æü 16»þ33Ê¬ KNB NEWS ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢ÉÙ»³ÂåÉ½¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤Ï¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤Î£²²óÀï¡¢»³¸ýÂåÉ½¤Î¹âÀî³Ø±à¤Ë£¸ÂÐ£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Ì¤ÍèÉÙ»³¤¢¤µ¤Ã¤Æ½éÀï¡¡ÂÐÀï¹»¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ýÂåÉ½¡Ë¤È¤Ï ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤Ï¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¡¡º£·î10ÆüÂè3»î¹ç ÉÙ»³¤Îµå»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¡¡ÁÏÉô8Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï½é¡¡ÄÌ¿®À©¹â¹»¤¬¹Ã»Ò±à½Ð¾ì