C大阪、パリ五輪代表DF大畑歩夢を完全移籍で獲得!!「勝利のために全力で戦います」
セレッソ大阪は11日、ルーベン(ベルギー)のDF大畑歩夢の完全移籍加入を発表した。なお、メディカルチェック後に正式に契約締結となり、背番号は66を着ける。
2001年4月27日生まれの24歳は鳥栖の下部組織で育ち、20年にトップチームに昇格した。22年に浦和に完全移籍を果たすと、24年にはパリ五輪に出場し、4試合中3試合でスターティングメンバーに名を連ねてベスト8進出に貢献。そして、25年1月にルーベンへの完全移籍が発表された。
クラブを通じて大畑は「こんにちは、ベルギー OHルーベンから移籍してきました大畑歩夢です。勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF大畑歩夢
(おおはた・あゆむ)
■生年月日
2001年4月27日(24歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
168cm/65kg
■経歴
小倉南FC-鳥栖U-18-鳥栖-浦和-ルーベン(ベルギー)
