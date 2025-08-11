岸田和人が35歳で現役を引退

中国リーグのFCバレイン下関は8月11日、FW岸田和人が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。

SNSではJ3最多ゴール記録を持つストライカーの引退に「ついにこの時が」「忘れません！」などコメントが寄せられた。

現在35歳の岸田は福岡大学から2013年に当時JFLのFC町田ゼルビアへ加入。翌年に期限付きで加入したレノファ山口でJFL得点王（17得点）とベストイレブンに輝くと、2015年にはJ3リーグ34試合32得点をマークし得点王を獲得、クラブのJ2昇格に大きく貢献した。その後も山口からいわてグルージャ盛岡でのプレーを経て、2023年から下関でプレーを続けていた。Jリーグ、JFL、中国リーグ通算で248試合85得点を挙げた。

岸田はクラブを通じて「本当に幸せなサッカー人生でした。4チームでプレーできたことは宝物です」と感謝を表明。シーズン終了後に引退の経緯を説明するとし、残りの試合に向けて全力を尽くすと誓った。9月20日の第53回中国サッカーリーグ第17節・バンメル鳥取戦にて引退セレモニーが行われる予定だ。

サポーターからは惜別の声が相次いだ。SNSでは「ついにこの時が」「34試合32Gは忘れません！」「寂しいな」「J2に連れて行ってくれたスター」「気持ちが追いつきません」「2015の記録がすごすぎる」「ついに引退なのか」と、その功績と別れを惜しむコメントが並んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）