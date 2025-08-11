¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÌ¤ÍèÉÙ»³¤¬À»ÃÏ¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¡Ä½éÀïÇÔÂà¤âµûÄÅ»ÔÌ±¤ÎÀ¼±ç¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶¯ÂÇÌ¥¤»¤¿
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡2²óÀï¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³£µ¡½£¸¹âÀî³Ø±à¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ»ÃÏ¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡Ë¤Ï½é²ó¡¢Ãæ¹þÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î2¥é¥ó¤Ç½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¹ï¤ó¤À¡£2²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÆâÆ£°¦ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬4²ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¡¦¹¾Æ£Ï¡¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢2»àËþÎÝ¤«¤éÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Á´¹»À¸ÅÌ25¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢23¿Í¤¬ÌîµåÉô°÷¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»¡£»Ä¤ê¤Î2¿Í¤âÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸µÌîµåÉô°÷¤À¡£
¡¡ÄÌ¿®À©¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÙ»³Ãæ±û³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç´ù¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµûÄÅ»Ô¤Î3¤Ä¤Î¹â¹»¤ÎÍ»Ö¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿áÁÕ³ÚÃÄ¤òÃæ¿´¤Ë»ÔÌ±¤¬±þ±çÃÄ¤ò·ëÀ®¡£¥Ê¥¤¥ó¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³Âç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦426¤ò¸Ø¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤ÍèÉÙ»³¤ÏÀ»ÃÏ¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£