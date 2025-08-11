¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹âÀî³Ø±à¤¬²Æ2¾¡ÌÜ¡ªÂç±«¤Ç¥Ð¥¹ÃÙ¤ì¤¿±þ±çÃÄ¤ÎÅþÃå¤ÈÆ±»þ¤Ë·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡2²óÀï¡¡¹âÀî³Ø±à8¡½5Ì¤ÍèÉÙ»³¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿±ç·³¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢²Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹µ¤¨ÌîµåÉô°÷¤é¤¬¤¬µå¾ì¤ËÅþÃå¡£¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÁáÄ«¤Ë³Ø¹»¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÙ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±þ±çÃÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÂçÀ¼±ç¤Çµå¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢¹âÀî³Ø±à¤ÏÆó»àËþÎÝ¤«¤é±óÌðÊ¸ÂÀÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤È¤Ê¤ë3ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡ÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£6²ó¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¾¾ËÜÏ¢ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶¯ÂÇ¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³ÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤òÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2021Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£