Æ£²¬¹°¡¢°ì²È¤¬¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡Ä¡¡Ä¹ÃË¤Î¿¿°Ò¿Í¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬£²¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¡Ê£·£¹¡Ë¡¢Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê£²£±¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÅ·æÆ°¦¡Ê£²£³¡Ë¡¢Å·æÆÅ·²»¡Ê£²£°¡Ë¡¢Æ£²¬Éñ°á¡Ê£±£·¡Ë¤éàÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢¡¼¥¹¡ÙÇÛ¿®Ä¾Á°¡¡¥¨¥¤¥ê¥¢¥óÃÏµå½±Íè¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë£±£¹£·£¹Ç¯¸ø³«¤Î£Ó£Æ¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î£²Ç¯Á°¤òÉÁ¤¯¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡££±£³Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¼ýÇ¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤ËÄÆÍî¡£àÆ£²¬¹°¡¢Ãµ¸¡Ââá¤ËÊ±¤·¤¿Ä¹½÷¤Î°¦¤È¹°¡¢¤¬¤³¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÀßÄê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ýÇ¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎÍñ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿»°½÷¤ÎÉñ°á¤¬¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¡©¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¹°¡¢¤Ï¡ÖÇÏ¼¯¼Ô¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤â¤·¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤é¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°¦¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¡£Å·²»¡¢Éñ°á¤âÂ³¤¤¤Æ¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÄ¹ÃË¤Î¿¿°Ò¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀï¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀë¸À¡£¹°¡¢¤¬¡Ö°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡£¼«Ê¬¤¬¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡£¤½¤Î»ÈÌ¿´¶¤òËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¿¿°Ò¿Í¤Ï¡ÖÀï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÆ£²¬²È¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬£²¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹°¡¢¤ÏÆ£²¬²È¤Îà¶µ·±á¤âÅÁ¼ø¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¤Í¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ÆÀ¸¤¤ÆÀ¸¤È´¤¯¤«¡£À¸¤¤ëÃÎ·Ã¤ò³Ø¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¶µ¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£