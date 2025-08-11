東京ばな奈は毎年、東京の交通拠点や観光名所で何十万個と販売され、東京のれっきとしたお菓子として親しまれている/Catherine Phillips/CNN

（ＣＮＮ）「東京ばな奈」を見ずして東京観光はできない。個包装された一口サイズのお菓子が詰め込まれた淡い黄色の箱には、東京の有名な観光名所や、日本を代表するアニメキャラクターが描かれているものもある。東京ばな奈は毎年、東京の交通拠点や観光名所で何十万個と販売され、東京のれっきとしたお菓子として親しまれている。

しかし、バナナの木がほとんどない東京と、東京ばな奈には一体どんな関係があるのだろうか。

うどんや緑茶、柚子あめなど、さまざまな地域特有の食材を使い、長年にわたる製造業の伝統と結びついた多くの日本の特産品とは異なり、東京ばな奈は純粋に資本主義から生まれた。

２０世紀、東京は世界最大規模の都市へと成長し、世界中からの観光客に門戸を開いたが、東京独自の伝統と呼べるものはあまりなかった。東京ならではの、あるいは何世紀にもわたる歴史を刻んできた、際立った食べ物や飲み物はこれといってなかったのだ。

８世紀から１９世紀まで日本の首都であった京都と比べてみてほしい。京都には１７０２年から地元産のそば粉を使ったそば店がある。また、日本には世界最古の宿泊施設とされる７０５年開湯の温泉旅館もある。

菓子メーカー、グレープストーンは、この空白に目を付け、東京の地域特産品として売り出すことのできる商品の開発を決意した。

グレープストーンの担当者はＣＮＮの取材に対し、東京は日本全国からさまざまな人が集まり、その人たちの故郷となっていると語る。

そこで、同社はすべての日本人が親しみやすく懐かしさを感じられることを主眼に置いた東京土産を作ろうと決めた。バナナは、高齢者にとっては高級品や輸入品の味だが、若い世代にとっては、遠足に持って行った楽しい思い出の味だという。

こうして、外はふわふわ、中はバナナ味のクリームが詰まったバナナ型のお菓子が誕生した。

贈り物の文化

東京ばな奈は、日本の伝統である「お土産」にぴったりだ。

日本の多くの習慣と同様に、お土産選びには細かな配慮が必要とされる。

お土産は単なる記念品ではない。西洋では、旅行者が大切な人へのプレゼントとしてマグネットやＴシャツを買って帰ることがあるが、お土産は、帰宅後すぐに食べなければならない飲食物であることがほとんどだ。

この理屈に従えば、お土産は通常、特定の地域でしか手に入らない、あるいはその地域が特においしいことで知られている食品だ。例えば、沖縄の塩や、京都の伝統的な抹茶、青森のりんごを使ったお菓子などが挙げられる。

お土産は日本の伝統かもしれないが、東京ばな奈の最大の顧客は外国人旅行者だ。同社はこれを狙い通りだと話す。グレープストーンによると、１９９０年代に羽田空港で販売スペースを得たことが、そもそも東京ばな奈を開発するきっかけになった。

東京というブランドと、商品名を英語で明記したことから、東京ばな奈はすぐに東京と結び付けられるようになった。

日本在住のカナダ人、ジェフ・ルイさんは、東京ばな奈は外国人観光客向けのマーケティングが巧みだと考えている。「ほとんど義務のように、友達のためにこれを買わなきゃいけないと思わせる」

ただし、ＳＮＳでは話は違ってくる。

海外のＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）ユーザーは、東京に着くやいなやこのお菓子に飛びつく。手に入れた珍しいフレーバーを披露する人もいれば、家族にどれを買って帰るべきかアドバイスを送る人もいる。

クリエイター「Ｅａｔ Ｗｉｔｈ Ａｄｒｉａｎ」さんによる東京ばな奈のレビューは、ＴｉｋＴｏｋで約２６万回再生され、「自分用に買いたい」というコメントが寄せられた。

一方で、８年ほど日本に住んでいる米国人のトンプソンさんは、東京ばな奈が自分にとって定番のおやつではないことを認めている。中身のクリームが人工的な味がするからだという。

故郷の友人や親戚から東京ばな奈について聞かれることはあるものの、買っていくことはなく、代わりにお気に入りの「シュガーバターサンドの木」を買って帰るそうだ。偶然にも、このクッキーもグレープストーンの商品だ。

ルイさんも東京ばな奈は自分で買って食べるものではないと認めているが、カナダから来日する人たちからよく質問を受けるという。

近年、東京ばな奈はより地域密着型のブランドを目指して取り組みを進めている。

グレープストーンは、レモン、サクラ、ハチミツといった新フレーバーを定期的に発売。話題作りのため、一部の商品は、銀座店など特定の店舗でのみ販売されている。

ピカチュウ、ちいかわ、ハローキティ、ドラえもんといった人気キャラクターともコラボレーションしてきた。東京ばな奈フレーバーのキットカットもある。

２０２２年には東京駅構内に旗艦店をオープン。これを記念し、豚と牛の合挽きを玉ねぎソテーと生クリームで煮込んだカレーにバナナピューレを投入してアレンジした、香り立つ商品を開発した。

グレープストーンは具体的な年間販売数を公表していないが、自社サイトでは東京ばな奈が東京で最も人気のある土産物だと説明している。

同社はＣＮＮに対し、1年で販売される東京ばな奈を並べると、東京から太平洋を越え米国に到達するほどの長さになると語った。

原文タイトル：Bananas don’t grow in Tokyo. That hasn’t stopped them from becoming a symbol of the city anyway（抄訳）