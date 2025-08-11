球団公式SNSが公開

米大リーグ、カブスに所属する今永昇太投手のファッションセンスが脚光を浴びた。球団公式SNSが捉えた球場入り前の私服姿に米ファンが反応。「ショウタがイケてる」「最高のジーンズを着ている」と賛辞が並んだ。

ビシッと決めた姿に思わず目が止まった。

10日（日本時間11日）の敵地カージナルス戦前、選手たちは「デニムオンデニム」の“お揃い”コーデで球場入り。今永は濃紺のGジャンとジーンズで揃え、左手に持ったカーキ色のバックがよく映えるファッショナブルな出で立ちだった。

カブスの公式インスタグラムとXでその姿が公開されると、米ファンの目は誰よりも今永の私服姿に集中。インスタグラムのコメント欄を中心にセンス溢れるスマートな着こなしに賛辞が相次いでいた。

「ショウタが一番着こなしてる。 でもみんなかっこいいぞ！」

「ショウタは間違いなく最高のジーンズを着ている」

「ショウタがイケてる」

「マイク2世イマナガ、美しい」

「ショウタはビンテージスタイルのデニムを着てる」

今永は9勝目を狙い先発登板。6回2/3を投げ4安打3失点、9奪三振と好投したがチームは2-3で敗戦。今季5敗目（8勝）を喫している。



（THE ANSWER編集部）