¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×¸ø¼°X¡¢¹ÎÍ¤Î³Ø¹»¾Ò²ðÅê¹Æ¤òºï½ü¡Ö¿Í¸¢¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡×Ãí°Õ´µ¯¤â
¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï10Æü¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÎÍ¤Î³Ø¹»¾Ò²ðÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ì¼Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¾Ò²ð¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¾Ò²ð¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¸¢¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤Ï10Æü¸á¸å11»þ¡£Åê¹Æ¤«¤é16»þ´Ö¸å¤Î11Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ï300·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨²ó¿ô¤Ï200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏNHK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤ëÂç²ñ·ë²Ì¤ä½Ð¾ì¹»¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÎÍ¤ÏÂç²ñÁ°¤ËË½ÎÏ»ö°Æ¤¬SNS¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¤¹¤ëÃæ¡¢7Æü¤Î°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Î½éÀï¤Ç¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÎÍ¤Î¼Âà¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ì¼Âà¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£