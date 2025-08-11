31ºÐÍî¸ì²È¤¬£³·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Âè£±»ÒÇ¥¿±¤âÈ¯É½¡ÖÂô»³¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×¡¿Á´Ê¸
Íî¸ì²È¤Î¸Åº£ÄâÍ¤Êå¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ÈºÊ¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸øÉ½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·ÌõºÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇ¯Æâ¤Ï¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Êó¹ð¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢11Æü¤Ë¤âX¹¹¿·¡£¡ÖÂô»³¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ªÊÖ»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Í¤Êå¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÅìÍÎÂçºß³ØÃæ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯11·î¾åÀÊ¤Ë¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ë¾º¿Ê¡£22Ç¯2·î¸Åº£Äâ»Ö¤óÊåÌç²¼¤Ë°ÜÀÒ¡¢¸Åº£ÄâÍ¤Êå¤È²þÌ¾¡£ÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿Íî¸ì¤òÅ¸³«Ãæ¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¤´Êó¹ð
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸øÉ½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·ÌõºÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹ÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇ¯Æâ¤Ï¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤ÇºÂ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ý¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸Åº£ÄâÍ¤Êå