藤川阪神の強さは「盗む技術」にあり！元投手コーチが感嘆「これはすごい。あまりにも完璧すぎる」 剛速球にも難なく対応
細部への目配りも光る阪神を率いる藤川球児監督(C)Getty Images
現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏が8月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。同10日の阪神・ヤクルト戦（京セラドーム大阪）を分析した上で、8回の得点シーンに感嘆の声を上げた。
阪神にとっては、ダメ押し点を記録したイニング。ヤクルトは4番手・阪口皓亮が登板した。先頭は4番・佐藤輝明。152キロ、157キロ、156キロと、立て続けの剛速球で追い込まれたが、4球目の124キロのスライダーに反応。ボールを引き付けて、右翼線に運ぶ二塁打を放ち、この試合4安打目を記録した。
「155キロをバンバン出している中、変化球が1球きただけで、ヒットにできる。これはすごいのよね。あれだけ振り遅れていた中、バットが（スライダーでも）止まるし、そして振れる」
いつもは辛口の名伯楽をうならせた一打だったが、猛虎打線はこれで終わらない。5番・大山悠輔は158キロを、右打ちで一塁ゴロとして、佐藤を三塁へ進めた。そして、続く郄寺望夢は2球目の155キロを、いとも簡単に中前にはじき返し、チーム5点目を挙げた。
7番・坂本誠志郎も5度のファールを挟み、9球目の152キロを右前安打。8番・小幡竜平も緩急を見極め、四球を選んだ。1死満塁から追加点は逃したが、「真っすぐで押してきている中、小幡もカーブを見逃せていた。（ボールの）握りが分かっているんじゃないかってくらいに思えた」と驚かせていた。
佐藤氏はヤクルト投手陣について、「ユニホーム、グローブをでかくして、気を使っているんだろう」と印象を口にした上で、「ピンチになると出るのよね。握りやすい握りが」と指摘した。
クセや球の握りを見破ることは「違反じゃない」と強調し、「変化球は見れるし、速いボールはファウルにできる。盗む技術。あまりにも完璧すぎる」と絶賛した。
投打に加え、最終回の佐藤の美技まで光った阪神。細部にまで目を配れる戦いぶりに、名伯楽は「今の阪神は、本当に強いんじゃないかなと思います」とうなずいた。死角のない完成度が、猛虎の進撃を支えている。
