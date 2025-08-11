¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤¹¤è¡×ÃíÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°CSÁè¤¤¤Î¡È¥¡¼µåÃÄ¡É¤ò¸µ¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬»ØÅ¦¡¡¡ÖÅêÂÇ¤Î¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ
¥Ü¥¹¥é¡¼¤âÀª¤¤¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¼ó°Ì¤Îºå¿À¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤ÈÍ¥¾¡¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°CSÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤â¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¾¡Éé¤Î8·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÃå¼Â¤Ë¸º¤é¤·¡¢10Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡ÖM29¡×¤È¤·¤¿¡£10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¼çË¤¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬31¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤àº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î4°ÂÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬9²ó126µå¤ÎÎÏÅê¤ÇÀáÌÜ¤Î10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¡×¤òÃå¡¹¤È¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ë´Ø¤·¤Æº´Ìî»á¤â¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉé¤±¤Ø¤ó¤Ê¡¼¡¢¤È¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤âÇúÈ¯ÎÏ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¼Â¼Á¡¢3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤¹CSÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤â¼çË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤È¸Î¾ãÁÈ¤ÎÉüµ¢¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Ìî»á¤Ï¡Ö¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ï¤Þ¤ÀÁ´ÂÎ¤ò¤«¤²ó¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬Åê¼êÎÏ¤À¡£¡Öµð¿Í¡¢DeNA¡¢¹Åç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ÏÅê¼êÎÏ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤âÀïÀþ¤ËÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÏÀè¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¹â¶¶¹¨ÅÍ¤òÃæ¿´¤Ë±¦¡¢º¸¤È¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÅê¼êÎÏ¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2¤ÄÌÜ¤Ë¤ÏÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÂÇÀþ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼¤ä¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤âÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀª¤¤¤Ä¤¯¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Ìî»á¡Ë
¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï10Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤â°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë9¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ã¼ê¤Ç¤ÏÇ¦¼Ô¼éÈ÷¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¹¥¼é¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆóÎÝ¼ê¡¦ÅÄÃæ´´Ìé¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¤âÂÇ·â¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¿·²ÃÆþ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È8·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤â2¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤À²ÃÆþ¸å¡¢2½µ´ÖÂ¤é¤º¤À¤¬¡¢»ýÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡°æ¾å¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°CSÁè¤¤¤Î¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤È¤Ê¤ë¤«¡£º´Ìî»á¤âº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£