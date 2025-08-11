週明け１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１２．４２ポイント（０．３４％）高の３６４７．５５ポイントと反発した。約３年８カ月ぶりの高値水準を回復している。

投資家心理がやや上向く流れ。米利下げ観測が高まったことや、東欧地域の地政学リスクが後退しつつあることを好感している。中国の政策に対する期待も根強い。大手ブローカーや国際機関は、中国が追加の景気対策で中国経済を支える可能性が高いとして、今年の成長目標を上方修正している。

ただ、上値は限定的。中国のデフレ懸念などが重しだ。先週末９日に発表された７月の物価統計に関しては、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比で横ばい（予想はマイナス０．１％）、生産者物価指数（ＰＰＩ）がマイナス３．６％（予想はマイナス３．３％）という結果だった。デフレ緩和の兆しはあるものの、依然として不透明感がくすぶる状況だ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。アナログ半導体チップの中電科芯片技術（６００８７７／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が９．１％高、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が４．６％高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が３．３％高、業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）が３．１％高、情報技術サービスの中電科数字技術（６００８５０／ＳＨ）が３．０％高で引けた。

医薬株もしっかり。津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が６．０％、華北製薬（６００８１２／ＳＨ）が１．７％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が１．６％、ショウ州片仔コウ薬業（６００４３６／ＳＨ）と浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）がそろって１．３％ずつ上昇した。消費関連、不動産、自動車、インフラ関連、素材、証券なども買われている。

半面、エネルギー株はさえない。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．１％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．０％、海洋石油工程（６００５８３／ＳＨ）が１．８％、中海油能源発展（６００９６８／ＳＨ）が１．７％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が１．４％ずつ下落した。公益、銀行・保険、運輸も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５３ポイント（０．２０％）高の２６７．２４ポイント、深センＢ株指数が１４．７８ポイント（１．１３％）高の１３２０．２０ポイントで終了した。

