「かつての20番が新20番を歓迎」フランクフルト新加入の堂安律、“大先輩”コーチと談笑

日本代表の現10番と、日本サッカー界のレジェンドが共闘する。

7日にブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトが公式X（旧Twitter）を更新し、新加入の日本代表MF堂安律とクラブOBの長谷部誠コーチがチーム練習場で談笑する動画を投稿した。

SCフライブルクから2030年夏までの契約で加入した堂安の背番号は20に決まり、かつて長谷部コーチが2014-15シーズンから10年に渡って着用し続けた番号を継承することとなった。

投稿では「Ehemalige Nummer 20 begrüßt neue Nummer 20!」（「かつての20番が新20番を歓迎！」）との一文が添えられ、練習着姿の堂安が長谷部コーチに駆け寄り、談笑する姿が写っていた。

また長谷部コーチは別の所属選手とも握手を交わし、「Legend」と声を掛けられていた。

かつて日本代表のキャプテンを務めた長谷部コーチは、引退直後の2024年夏にU-21フランクフルトのコーチに就任。また同年9月からは日本代表のコーチングスタッフ入りもしている。

レベル高すぎ！長谷部誠の「最強の同僚ベストイレブン」

ブンデスリーガは8月23日（日本時間）に開幕。フランクフルトは23日にヴェルダー・ブレーメンとホームで対戦する。