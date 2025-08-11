ヒューリックホテルマネジメントは、ザ・ゲートホテルブランドとして北海道初となる「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」を12月20日に開業する。

建物は地下1階、地上20階建てで、11階から20階までが客室部分となる。客室は、スイートの「THE GATE」1室、「Luxe」8室、「Classy」70室、「Scenic」13室、「Essential」74室、「Modest」6室の全172室。客室デザインは、北海道の大地から着想を得て、「力強い自然」や「漲る生命力」に加え、「やさしさ」と「あたたかさ」を感じられるように設計した。

館内には10階にロビーを構え、同フロアのオールデイダイニング「Anchor Grill Sapporo」では、地元の食材を使用したグリル料理を提供する。最上階20階の宿泊者専用「Guest Lounge」は、札幌の街並みを一望できる空間で、ドリンクなどを楽しめる。館内には大浴場も備える。宿泊予約受付は既に開始している。

アクセスは、札幌市営地下鉄さっぽろ駅から徒歩1分、JR北海道札幌駅から徒歩4分、札幌市営地下鉄大通駅から徒歩8分。