「めっちゃ刺さる話」“北京五輪世代vs東京五輪世代”企画での鄭大世の意外な結論に大きな反響
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、「北京五輪世代vs東京五輪世代 強いのはどっち？」という企画を配信。一見、無意味に映る比較動画で元Jリーガーの鄭大世氏は独自の見解を示している。
世代比較に留まらない内容に視聴者も反応。次のようなコメントが寄せられた。
「確かに見る側の想いで見え方なんていくらでも変わるよな」
「めっちゃ刺さる話だった」
「イイ話だっだ。納得」
「テセのその話、本当そうだね、、自分に置き換えても図星だわ」
「強さで言ったら確実に東京世代。ただオーラというかカリスマ性というか、人気のある従来のサッカー選手のイメージは北京世代かな。スタイリッシュに余分なものを排除して、よりアスリートになった感じが東京世代には感じられる」
「めちゃくちゃ納得したわ。本田の代を見てた俺は中高生で目キラキラさせて見てたわ。毎朝香川の試合速報、インテル移籍した長友みてワクワクしてたな」
「十代のときに見た、聴いた、食べた、触れたものは一生ものだなと。十代のときに欠けたものを追い求めるっていうような話もあるし、良くも悪くも思春期、青春期の呪力は強い」
単なる世代比較ではない、深掘りの内容になっている。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
