マンチェスターＣ所属のイングランド代表ＭＦジャック・グリーリッシュ（２９）がエバートンへのレンタル移籍に合意したことが明らかになったと、英スポーツ・サイト『チームトーク』などが報じた。グリーリッシュ本人が今季一杯となるレンタル移籍を承諾。攻撃オプションを増やしたかったエバートンのモイズ監督の希望を叶える形になったという。

グリーリッシュは２０２１年８月、アストンビラからマンチェスターＣへ当時の英国記録を更新する１億ポンド（約２０２億円）の移籍金額で移籍。アグエロからエース番号の『１０』を引き継いだことでも期待の大きさをにじませた。

契約期間も２０２７年までの６年と破格だったが、昨季からレギュラーの座を２３歳ベルギー代表ＭＦジェレミー・ドクに奪われ、出場時間が激減。来月９月に３０歳になるグリーリッシュは来年のＷ杯出場に望みをつなぐため、エバートン移籍を了承した。

問題はグリーリッシュの１５００万ポンド（３０億３０００万円）の年俸。しかしエバートンがレンタル料を含め、１２００万ポンド（約２４億２４０００万円）を支払うことでマンチェスターＣの合意が得られているという。（英通信員・森 昌利）