◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）

午後５時開始予定のロッテ―オリックス戦（ＺＯＺＯマリン）のスタメンが発表された。

３連敗中でリーグ最下位のロッテは、３番に高部瑛斗外野手（２７）、４番にネフタリ・ソト内野手（３６）を並べた。

ソトを４番で起用するのは、５月３０日の日本ハム戦（エスコン）以来、約２か月半ぶり。３番の高部も５月２日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）以来３か月ぶりだ。８１試合の出場で５本塁打、打率２割６分６厘とブレイクしている寺地隆成捕手（１９）はベンチスタートとなった。

前日１０日の同カードは雨天のため中止。ロッテは先発のボスはスライドでの登板となり、発表されていた１０日のスタメンと入れ替えはなかった。オリックスもスタメンの入れ替えはなかったが、先発は左腕の曽谷はスライドせず、右腕の寺西が先発する。

【オリックス】

１（中）広岡、２（三）宗、３（一）頓宮、４（右）杉本、５（指）西野、６（二）太田、７（左）中川、８（遊）大里、９（捕）若月、投・寺西＝右

【ロッテ】

１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）ソト、５（一）池田、６（三）安田、７（捕）佐藤都、８（二）宮崎、９（遊）小川、投・ボス＝右