熊本県内の自治体で緊急安全確保（警戒レベル5）が発令されているのは以下の自治体です。

【画像を見る】避難情報レベルごとの「とるべき行動」

玉東町（全域）洪水警戒2026世帯／5191人

美里町（全域）記録的短時間大雨情報

4086世帯／8460人

次に、熊本県内の自治体で避難指示（警戒レベル4）が発令されているのは以下の自治体です。

上天草市（全域）土砂災害警戒1万0960世帯／2万3301人

熊本市（全域）土砂災害警戒31万5456世帯／74万0822人

宇土市（全域）洪水警戒1万6230世帯／3万5956人

御船町（全域）土砂災害警戒7103世帯／1万6891人

嘉島町（全域）洪水警戒4185世帯／1万0251人

益城町（全域）土砂災害警戒1万4716世帯／3万4175人

甲佐町（全域）土砂災害警戒4296世帯／1万0571人

菊池市（全域）土砂災害警戒（対象世帯不明）

合志市（合志・西合志第一・西合志中央）6745世帯／1万6533人

大津町（全域）土砂災害警戒1万6862世帯／3万6470人

菊陽町（東ヶ丘、上中代、出分、中代、川久保、津留、大堀木、上津久礼、下津久礼、戸次、馬場楠、曲手、辛川、柳水、入道水、古閑原）土砂災害警戒2896世帯／6806人

長洲町（全域）洪水警戒7412世帯／1万4478人

西原村（全域）土砂災害警戒2669世帯／6732人

八代市（坂本、東陽、泉）土砂災害警戒2784世帯／5437人

苓北町（全域）土砂災害警戒2988世帯／6133人

その他の自治体でも警戒レベル3の高齢者等避難が発令されています。お住まいの自治体の情報を積極的に確認してください。

▼大雨警戒【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ７か所 〈阿蘇・空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉