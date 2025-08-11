RKK

写真拡大

■熊本地方気象台　発表日時：8月11日午後4時5分

＜土砂災害警戒情報 解除の地域＞

・八代市西部
・八代市東部
・宇城市
・天草市西部
・氷川町

＜土砂災害警戒情報 継続中の地域＞

・上天草市
・天草市東部