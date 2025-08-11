ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 『土砂災害警戒情報』天草市・上天草市を除いて解除 熊本県内各地 『土砂災害警戒情報』天草市・上天草市を除いて解除 熊本県内各地 『土砂災害警戒情報』天草市・上天草市を除いて解除 熊本県内各地 2025年8月11日 16時13分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ■熊本地方気象台 発表日時：8月11日午後4時5分 ＜土砂災害警戒情報 解除の地域＞ ・八代市西部・八代市東部・宇城市・天草市西部・氷川町 ＜土砂災害警戒情報 継続中の地域＞ ・上天草市・天草市東部 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大雨警戒【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ７か所 〈阿蘇・空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 【速報】熊本県甲佐町 不明の父親か？約10時間ぶりに1人を発見も心肺停止 避難途中の家族の車が崖崩れに巻き込まれる （11日午後4時20分更新） 天草五橋3号橋付近で土砂崩れ 上天草市で体育館が浸水 道路冠水など被害 熊本県 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 金属加工, 東京, 訪問介護, リペア工事, 葬儀, 生花, 介護, 大船, 長野