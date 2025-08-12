『』シリーズや『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』『顔を捨てた男』（ともに2024、日2025）など話題作が続くセバスチャン・スタンが、新作映画でフランケンシュタイン役を演じることがわかった。米が報じている。

スタンがフランケンシュタインを演じるのは、映画『Frankenstein in Romania（英題）』で、日本語では「ルーマニアのフランケンシュタイン」の意。ルーマニアに生まれ、幼いころにアメリカへ移住したスタンにとっては、ふたたび自らのルーツに回帰する一作となる。

監督・脚本は『アンラッキー・セックス またはイカれたポルノ』（2021）でベルリン国際映画祭の金熊賞に輝いた、ルーマニア人映画監督のラドゥ・ジューデ。かつてルーマニアに実在したCIAの秘密刑務所と、フランケンシュタインの伝説を融合させた物語になる見込みで、現在は脚本の執筆中。スタンはヴィクター・フランケンシュタイン博士と怪物の一人二役を演じる予定だ。

ジューデ監督によれば、以前からスタンとはお互いに共同作業への興味を示していたが、すぐにふさわしいアイデアを思いつかなかったとのこと。今回、フランケンシュタイン映画のアイデアを提案したところ、スタンが気に入ったことで企画が前進したようだ。ただし、ジューデは別の新作映画の撮影を控えているため、本格的な着手はしばらく先となる可能性がある。

なお、スタンも『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』やクリスティアン・ムンジウ監督の撮影を経て、現在は複数のプロジェクトが待機中。今後の作品には、ジャスティン・カーゼル監督の実話映画、ヴァネッサ・カービー共演が控えるほか、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』にも出演するものとみられる。

