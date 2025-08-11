◆陸上 静岡中部陸協記録会（１１日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子１００メートルで六坂レイギフト（ＳＡＣ、中３）が追い風２・９メートルの中、１２秒０５で総合１位となった。高校生たちも混じった１組目のレースで、２位に０秒４２差をつける圧勝劇。１７日から開幕する全日本中学陸上選手権（沖縄県総合運動公園陸上競技場）に向けて、順調な仕上がりぶりをアピールした。

本番１週間前の記録会で、自己記録（１２秒０２）よりもフォームに注力した。「タイムはまったく、意識しなかった。左右のバランスが悪くて後半フォームが崩れてしまう癖があるので、そこだけを気をつけて走りました」。スタートを切ると、風に乗ってグングン加速。最後まで腕の振りを確認しながら走り切った。

ナイジェリア人の父と、日本人の母を持つ静岡陸上界期待のスプリンター。昨年の全中では２年生ながら２００メートルで決勝８位と健闘した。全国では１人１種目しかエントリー出来ないため今年は１００メートルに絞った。「全国では１１秒８台を出して優勝したい」。中学日本一を目指して、六坂が沖縄に向かう。