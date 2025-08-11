◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

困難を乗り越え、輝きを取り戻したアスリートは本当にカッコいい。ＪＲＡの高田潤騎手（４４）は大けがを克服して今年、障害リーディングを快走。１２年ぶりのタイトル奪回を視界に入れている。

２２年１２月のレースで転倒して第２頸椎（けいつい）などを骨折し、復帰まで１年近くを要した。「折れた骨が大きくずれて、医師から『あと数ミリ、骨がずれていたら命がなかった』と言われました」と振り返る。復帰後は５か月以上も勝てない時期があり、「年齢的に成績を出せなくなったら終わり」と悩んだという。窮地を救ったのは後輩の藤岡佑介騎手。「バランスが崩れています」と指摘を受け、トレーニングなどの助言をもらい、勝ち星が増え始めた。

自身の経験と近年の落馬事故から、騎手が頸部を守るためのネックガードプロテクターの導入へ注力。昨夏、ＪＲＡが承認し、レースでの使用が認められた。アメフット用、バイク用のものなどを自分で試した末、「ボートレース用のものを使っていて現在、競馬用を開発中です」。先頭に立ってメーカー、騎手と話し合いを重ね、安全面の向上に努めている。

今月末に恒例となった児童養護施設の訪問を予定。行動力と面倒見の良さで多くの後輩、関係者に慕われ、Ｘでは６万人以上のフォロワーがいるインフルエンサーでもある。「自分は１９８０年生まれの松坂世代。同世代のスポーツ選手はほとんどいなくなった。俺が頑張らないと」。高田が勝つことで元気をもらえる人が大勢いる。（中央競馬担当・内尾 篤嗣）

◆内尾 篤嗣（うちお・あつし） １９９８年入社。思い出の障害ホースは中山大障害連覇のキングジョイ。