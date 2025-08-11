１１日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、広陵（広島）が１０日、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退したことを報じた。

コメンテーターで出演女子テニスの元ダブルス世界ランク１位・杉山愛さんは「暴行は絶対にいけないというところから部活動の問題というところは全体的な問題でもありますし」と話し出すと「部活の体質というか今までの監督やコーチのやり方だったりという、そういう風習みたいなものがあったりするので線引きするのは難しいと思いますけれども」と続けた。

その上で「今回はこういう大会期間中にＳＮＳの拡散でさらに問題が大きくなってしまったというのがありますけれども…。部員もかわいそうですけれども、ただ、部活動の中で起きてしまった問題ですけれどもね」と話していた。

広陵を巡ってはＳＮＳ上で暴力事案が判明。５日には日本高野連が３月に厳重注意とした事案があったことを発表し、６日には学校も野球部員の暴力行為を公表した。さらには別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明し、同校では元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めてきた。