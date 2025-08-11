◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・川浦龍生―同級１０位・白石聖（１２日、東京・後楽園ホール）

８日に１２回戦から１０回戦への変更が発表されたＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が１１日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝がリミットより１００グラム軽い５２・０キロ、同級１０位・白石聖（じょう、２８）＝志成＝が５１・９キロでクリアした。

２日に東京・後楽園ホールで行われた興行に出場した神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）と浦川大将さん（帝拳）が、試合後に急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受け、死去。２件のリング禍を受け、ＪＢＣは８日、今回のタイトルマッチについて「当初１２回戦の予定でしたが、プロモーター、両陣営、放送局のご理解、ご協力の下１０回戦で行うこととなりました」と発表した。この日までに、今後すべての国内開催のＷＢＯアジアパシフィック王座戦、国内外の東洋太平洋王座戦が１０回戦で開催されることも決まった。

川浦は、試合直前のラウンド短縮について「自分自身としては１２ラウンドが１０ラウンドに減ったからどうとか、別に不安はない。１２ラウンドの準備はしてきたので、１０ラウンドのペースになるだけ。増えたらちょっと心配かもしれないですけど、減る分には全然大丈夫です」と話した。

昨年８月に大橋哲朗（真正）を１１回ＴＫＯで下して王座を獲得し、今年２月に田井宜広（ＲＳＴ）に６回ＴＫＯ勝ちして初防衛に成功。世界ランクはＷＢＡ３位、ＷＢＯ５位、ＩＢＦ７位につけている。

同級王座は、ＷＢＣ＆ＷＢＯ統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（米国、帝拳）とＷＢＡ王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）の３団体王座統一戦も予定されているが、「統一路線に進んでいるのでなかなか（王座挑戦の）チャンスは回ってこないと思うが、統一された後とか、返上などがあれば動き始めると思う。その時にいつでもいけるような態勢はとっておきたい」と将来の世界挑戦も見据え、白石戦へ「相手も僕の世界ランクとベルトを狙って気合は入っていると思う。気持ちを強く持って明日の試合に臨みたい」と意気込みを語った。

挑戦者の白石は、２３年７月に当時のＷＢＯアジアパシフィック王者・中川健太（三迫）に挑戦したが０―３の判定負け。タイトル再挑戦となる。ラウンド短縮には「全然、何ラウンドでも大丈夫。コンディションもバッチシです」と語り、「いつも通りやれば勝てると思う」とベルトと世界ランク獲得へ自信をみなぎらせた。

戦績は川浦が１３勝（９ＫＯ）２敗、白石が１２勝（６ＫＯ）１敗１分け。