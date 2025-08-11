明日12日(火)朝にかけて長崎県で「線状降水帯」が発生するおそれ。大雨のあとは熱中症に警戒を。13日(水)以降は西日本を中心に最高気温35℃以上の猛暑日の所があり、大雨の被災地熊本市では体温超えの37℃予想も。

12日も大雨に警戒

今日11日(月)山の日は、熊本県に大雨の特別警報が発表されるなど、九州では経験したことのないような大雨となっています。明日12日(火)も、九州から東北は広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しい雨(1時間に50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間に30ミリ以上50ミリ未満)が降るでしょう。長崎県では今夜遅くから明日12日(火)朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





明日の午後は、次第に雨の範囲が狭くなり、雨の降り方も落ち着いてくるでしょう。ただ、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所もあり、少しの雨でも新たな災害が発生するおそれがあります。崖や川など、危険な場所には近づかないようにしてください。

13日から猛暑 大雨被災地の熊本市で37℃予想

13日(水)以降は、暑さに警戒が必要です。



13日(水)からは日差しの届く所が多く、西日本を中心に猛烈な暑さになるでしょう。13日(水)の最高気温は、名古屋などで35℃と猛暑日の予想。熊本は37℃まで上がるでしょう。18日(月)にかけては、内陸部を中心に体温並みの暑さが続く可能性もあります。東京都心は18日(月)に34℃と、うだるような暑さになるでしょう。



今日11日(月)、気象庁から高温に関する気象情報が発表されました。九州から近畿では13日(水)から18日(月)頃にかけて、気温の高い状態が続くため、熱中症など健康管理に注意が必要です。東海から東北も、平年より気温がかなり高い日もあるでしょう。室内ではエアコンで涼しい環境にするなど、対策が欠かせません。大雨の復旧作業にあたる際は、時間を決めて休憩や水分をとり、風通しを良くするなど、できる限りの熱中症対策をしてください。

台風11号 強い勢力で先島諸島に接近

一方、台風11号が12日(火)には強い勢力で沖縄の南に進み、13日(水)にかけて沖縄県の先島諸島に接近するでしょう。先島諸島では明日12日(火)から大しけとなり、うねりを伴った高波に警戒が必要です。また次第に風が強まり、13日(水)は暴風となるでしょう。明日12日(火)の明るいうちに台風への備えをしてください。



【波の高さ】

12日

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 5メートル うねりを伴う

八重山地方 6メートル うねりを伴う

13日

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 6メートル うねりを伴う

八重山地方 7メートル うねりを伴う



【最大風速(最大瞬間風速)】

12日

宮古島地方 18メートル (30メートル)

八重山地方 18メートル (30メートル)

13日

宮古島地方 23メートル (35メートル)

八重山地方 25メートル (35メートル)



【24時間降水量】

13日正午まで(多い所)

八重山地方 80ミリ