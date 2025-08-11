SNSの利用が急拡大した当初、子供の姿を知人に見せるため、親がみずからすすんで写真や動画を公開したものだった。ところが、スマートフォンが普及しSNS利用が当たり前になると、悪意ある第三者の介入による実害が発生するようになり、撮影しても、それをどのように取り扱うかには神経をつかう。ライターの宮添優氏が、子供たちの撮影と共有をめぐる混乱についてレポートする。

【写真】撮影したら漏洩するもの

＊ ＊ ＊

「みんな笑顔で本当にいい写真でした。だから、消してくださいとは誰も言い出せなかったんです」

千葉県在住の専業主婦の女性（30代）がそう言って見せてくれたのは、あるSNSの公開アカウントにアップされたという、数十人の子供たちが、サッカーユニフォーム姿で楽しそうに映る写真。主婦はなぜ「消してほしい」と願ったのか。

「チームの取り決めとして、子供の写真をSNSにアップすることは基本的に禁止でした。どうしてもというときは、保護者だけなど限定公開で共有していました。

しかし、カメラが得意だという新入生のパパが、ルールをご存知なかったようで、自慢のカメラで撮影した綺麗な写真を何枚も、公開範囲を限定させていないSNSに出してしまった。ただ、どれもプロ並みのいい写真であることは間違いないし、パパさんも身銭を切って撮影してくれている。だから本人に直接、ノーといえず、モヤモヤしっぱなし。一部の親からは強烈なクレームも出て、子供数人からも”自分の写真を他人に見られたくない”という声も上がりました。結局、誰かがコーチに相談をして、コーチや監督経由でその親御さんにお話がいって」

この写真公開事件は、決して悪意によるものではない。だが、善意から起きてしまったことだと分かるからこそ、周囲も指摘しづらい。そして、折角の和気藹々とした保護者たちの雰囲気が悪くしたくないなど様々な要因から、皆が口をつぐんでいたが、内心では、我が子のプライバシーについて大いに不安な気持ちが晴れない。結局、コーチや監督の働きかけもあり投稿は取り下げられた。

このとき保護者たちがつくづく思い知ったのは、いくら事前に取り決めをしていようと、様々な理由で写真や動画は、どこかから漏れるということだ。

チームメイトの良いプレーを見てほしい

「プレーの映像など、絶対にSNSにはあげません。いくら子供たちのスポーツとは言え真剣勝負。そうした映像を公開SNSにアップすることは、いわば、自チームの情報を”敵に流した”ことと変わらないし、プライバシー的にも問題がある。そのあたりはしっかり、保護者のみなさんにも子供にも、伝えています」

SNSで映像は公開しない、と向き合い方を話すのは、都内でバスケットボール教室を運営する男性。そして、子供たちのプレーを勝手にSNSで公開され、危うく大会出場を逃しそうになったと振り返る。

「大きな大会の直前で、チームの映像や方針などが相手に抜けると不利になる。そんな理由から、チームの試合の映像は絶対に外に出ないようにしてきました。ところが、鍵付きのチーム用アカウントにあった映像を勝手にダウンロードし、親に送った生徒がいた。その映像が、生徒の親から別の親へと渡され、最終的に相手チームの関係者に渡ってしまった。他チームの責任者の知人から”こんな映像が回ってきた”と言われ、そこで初めて気がつきました」（バスケ教室運営の男性）

複数のチームの責任者同士が、男性が指導するチームの「映像が漏れている」ことに気がつき、このときは素早く対処され、被害は最小限に抑えられたという。ところが、この漏洩が関係者に知られると、誰かが意図的にチーム事情を漏らしたのではないか、と疑心暗鬼にかられた声も出てきて、チームは混乱に陥った。

「映像の漏洩そのものは、ある生徒によるダウンロードと転送が発端だと発覚しましたが、もちろん、その生徒に自チームの情報を漏らそうという思いはありませんでした。チームメイトの良いプレーを見てほしい、という思いからやったものでした。ですが、禁止されていることをやってしまい、騒動を起こしたことにひどく落胆し、そのままチームも辞めてしまいました」（バスケ教室運営の男性）

この生徒もまた、自慢の仲間のプレーを誰かに見てほしいという清らかな思いから映像をダウンロードしてまで親に渡した。親から親へ映像が渡った経緯も、スパイ的な目的ではなく、良いプレーが口コミ的に拡がっていくようなものだったという。基本的に、どの行為も悪意によるものではなかったが「勝手に動画を渡した」という一点がきっかけになり、トラブルへと発展してしまう。似たような事例はまだある。

「部活を引退する先輩のために、後輩が集まって激励のメッセージ映像を作ったんです。映像編集が得意な子がいて、確かに作りはプロが作ったのかと思うほどの出来栄え。素晴らしい完成度だと、学校中で話題になりました」

関西の某公立高校教諭は、クラスの生徒が、まもなく引退する、所属部活の先輩の為に映像を制作していることを知り、応援していた。休み時間などを使って先輩の映像を撮影したり、後輩のメッセージを集めたりと精力的に動き、ついに映像は完成した。だが、その映像が公開されることはなかったという。

「ある先輩の親が、なぜ無断で子供の映像を撮影したのか、その映像は誰にどこで見せるのか、そう問い合わせてこられたんです。子供のやっていることだし、教員は見守るのが当然とお話ししましたが、何かあったら、例えば写真や映像が怪しげなコトに使われたら、どう責任をとるのかと詰め寄られました」（公立高校教諭）

生徒の親が不安視していたのは、近年、他人の卒業アルバムなどの写真を用いた「ディープフェイク被害」が、学校などで相次いでいることであった。教諭も、そうした問題があることはテレビ報道などで知っていたが、まさか自分の身近でそうした話題が出るのかと、信じられなかった。

「それをきっかけに、他の親御さんや教員からも、ネットにあげるのは駄目、写真や動画を撮るときは、子供本人だけでなく親の承諾も必要、といった声が上がり、収拾がつかなくなって計画は経ち消えました。計画した生徒たちには本当に申し訳ないというか、どうにか教員たちが後押しできなかったかと悔しい思いです。それから、例えば運動会はどうか、合唱コンクールは撮影はダメだが録音はいいなど、議論が拡大していきました。非常にやりにくい、というのが本音です」（公立高校教諭）

写真や映像を撮影すること、閲覧したり共有したりすることも、かつてと比べれば格段に安価で簡単に行えるようになった。手軽すぎるゆえに、悪意ある第三者による不本意な利用も発生する可能性が大きくなる。似たようなトラブルは今後も起きるはずだが、子供を守りたいという親心を何よりも尊重すべきなのか、大人が抱く不安の為に子供の行動を管理制限することを自重すべきなのか。親たち、教員たちの葛藤は続く。