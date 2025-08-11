【衝撃】埼玉県の看板が「飲み込まれる」→“18年間の変化”に3.5万いいね「古代のミステリーに」【ママリ】

林道で出会って18年…

18年前に埼玉県のとある林道を歩いていたナノレカワさん。そこで見つけたのは、なんと木に食べられかけている看板の姿でした…！話題の投稿はこちらです。

帰りに近くを通ったので、数年ぶりに林道馬騎ノ内線の「木に喰われたまといリス」を見てきた

初めて見つけてから18年、6年前には辛うじて見えていた #まといリス の足元や「玉県」の文字もすっかり樹皮に飲み込まれてしまっていた

あと数年で看板そのものも完全に喰われてしまうかもしれないな...

「まといリス」という防火の看板が、木に食べられようとしています。2007年の段階ではまだ看板が見えていますが、18年後の今、どんどん木の中に入り込んでしまっています。なんとも不思議でミステリーな現象ですよね。このままいくと看板が自然に負ける日も近そう…？この投稿には「もしこのまま数億年経ったら石炭の中からこの看板が見つかって古代のミステリーになったり...しないか」「自然には勝てませんね」といったリプライがついていました。まさに自然が作った芸術作品な投稿でした。

