名鉄によりますと、名鉄小牧線は味岡駅での人身事故のため、小牧～犬山間の上下線で、現在運転を見合わせています（11日午後3時55分現在）。

