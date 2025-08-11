サイズ迷子の悩みに終止符！ONŪMOREのブラで心も体もフィット

「ネットで下着を買うとき、サイズに迷った経験がある」そんな声に応え、ONŪMORE（オンユーモア）が提案するのは“感じて選べる”新サービス。豊岡発のランジェリーブランドとして誕生したONŪMOREは、着け心地も見た目も妥協しない、女性の本音に寄り添う存在です。中でも注目は、人気シリーズ『Oblige（オブリージュ）』を自宅で試せる「お家フィッティングサービス」。ぜひ試してお気に入りを見つけて♡

ネット購入の悩みに寄り添う新提案

ONŪMORE公式Xで実施されたアンケートでは、87.2％の女性が「下着のネット購入でサイズ選びに迷ったことがある」と回答。その声をもとに誕生したのが、「お家フィッティングサービス」です。

M・L・LLの3サイズ展開から迷った2サイズを無料で取り寄せ、ご自宅でじっくり試着。送料・返送料も無料、購入の強制もなしという安心設計で、自分に合うサイズを納得して選べます。

ONŪMOREのブラが選ばれる理由

ONŪMOREのノンワイヤーブラには、バストの形や年齢変化に寄り添う“独自構造”が満載。

特許申請中の「バナナボート構造」に加え、「三日月パネル」「ワンバスト構造」など、締めつけず美しく整える仕組みが随所に。

さらにリバーレースやオーガニックコットンなど、素材選びにも妥協なし。大人の女性が欲しかった「ラクなのにきれい」が、ここにあります。

ブランド誕生の背景にある想い

ONŪMOREは、乳がん治療を経験した代表・山本しのぶさんの実体験から生まれたブランド。

治療後、従来のワイヤーブラの痛みに耐えられず、「快適さと美しさを両立させた下着を届けたい」との想いから開発がスタートしました。

「女性らしさを諦めないでほしい」──そんな願いが込められたランジェリーは、装うことの喜びを思い出させてくれる存在です。

あなたにぴったりの“心地よさ”と出会って

ブラ選びにおいて、「ラク」と「整う」を同時に叶えるのは難しいと思っていませんか？ONŪMOREの『Oblige』シリーズと「お家フィッティングサービス」なら、その両方が叶います。

自宅で気軽に試せる安心感と、肌にも心にもやさしいつけ心地。

体型が変わっても、自分らしく心地よくいられる一枚を見つけてください。日々をしなやかに、凛と美しく生きるあなたに、ONŪMOREのブラがそっと寄り添います。