気象庁は11日午後、熊本県内に出していた大雨特別警報を、大雨警報に切り替えた。

消防によると、熊本県甲佐町で土砂崩れに巻き込まれ、行方が分からなくなっていた男性が見つかった。発見時は心肺停止状態だったという。

気象庁は11日、長崎県で同日夜遅くから12日朝にかけ、線状降水帯が発生する恐れがあると明らかにした。 気象庁は11日午後に記者会見し、熊本県内に出している大雨特別警報を大雨警報などに切り替える見込みだと明らかにした。

＊ ＊

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で九州北部は11日も大雨が続いた。気象庁は未明から朝にかけて、熊本県玉名市や八代市など同県の7市町に大雨特別警報を発表。命の危険が迫っているとして、最大級の警戒を求めた。降り始めからの雨量は多いところで600ミリを超え、福岡、熊本両県では土砂崩れや河川の氾濫、道路の冠水が発生。人的被害の情報も相次いでいる。

▶雨雲の動き（気象庁）

福岡県の午前9時現在のまとめでは、北九州市や福岡市、苅田町などで家屋の床上浸水が8件、床下浸水が28件発生。道路の冠水など道路被害が74件、崖崩れが37件起きた。

熊本県によると、玉名市と美里町、甲佐町で計3人が川に流されたり、土砂崩れに巻き込まれたりしたとの情報があるという。11日午前7時現在で、高齢者施設4施設で床下浸水などを確認した。

同県は玉名市、玉東町、長洲町、美里町に災害救助法の適用を決定。福岡県も同法適用を検討しており、市町村と調整している。

気象庁は11日未明、長崎県と熊本県で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を相次いで発表した。

6日午後5時から11日午前10時までの雨量は熊本県甲佐町で677・0ミリ、同県山都町で653・0ミリ、福岡県宗像市で566・5ミリ。12日正午までの九州北部の24時間予想雨量は多いところで長崎200ミリ、福岡、佐賀、大分150ミリ、熊本120ミリ。

（本紙取材班）