◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

女子SPが行われ、三宅咲綺（シスメックス）が71・51点をマークして首位発進した。

昨季から継続する「Think of Me」。最終滑走として氷の上に立ち、冒頭で連続の3回転トーループを成功させる。続くダブルアクセル、そして後半の3回転ルッツも決めるなど、ノーミスの演技を披露して拍手を浴びた。

「（点数は）びっくり。今シーズン初めての試合で、後半にルッツを入れて構成をちょっと上げた。それがうまくハマったのが良かった。こんなに評価してもらえると思っていなかったので、凄くうれしい」

リンクサイドから見守った中野園子コーチからも「練習は裏切らないね」「凄いじゃん」という言葉を掛けられた。実力者が集った今大会で70点超えのスコア。好スタートを切った。

岡山理科大2年時に坂本花織（シスメックス）の助言などもあり、神戸で中野園子コーチらの指導を受けるようになった。「私生活から練習態度まで全てがお手本」という坂本らの姿にも刺激を受けながら成長。今年4月からは坂本らと同様にシスメックス所属となった。

加えて、今年6月には通年型アイスリンク「シスメックス神戸アイスキャンパス」が開業した。「所属のところで滑らせてもらっている。やっぱり練習環境が整ったことが一番大きい」と三宅。朝晩など滑る時間が多くなり、曲かけをできる回数も増えた。

あす12日にフリーでは、武器とするトリプルアクセルを跳ぶ予定。「アクセルが降りても失敗しても、その後がしっかりとできるようにしたい」と抱負を口にした。