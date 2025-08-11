※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と同僚・芹の関係に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を切り出します。夫は昇進を機に責任感から芹の私的な相談にも応じるように。話を聞いていた葉山は「危機管理が甘すぎる」と厳しく叱責します。帰路につきながら夫は、芹を送迎したあの日を後悔し始めます。あの日、道中では気になっていたカフェに立ち寄るなど、まるでデートのような時間を過ごし、さらに芹のホテル予約が取れていなかったことが発覚！夫が泊まるホテルに空きがあるため、同じホテルに泊まることに…。



■しかも同じ階…

■妻に部屋の写真を送り忘れていたことに気づき…■みんなで飲んでいたから気づかなかった…！ホテルに到着すると、芹の予約していたシングルルームはアップグレードされ、夫と同じタイプのツインルームに変更されていたようでした。妻に宿泊先の写真を送るつもりだった夫は、自分の部屋の写真を撮り忘れていたことに気づき、代わりに芹の部屋を撮影して送ります。ところが、実際に夫が泊まった部屋とは細部が異なっており、その違和感を妻は見逃さなかったということですね…！飲み会の帰り道、夫は芹から着信が入っていたことに気づきます。帰りはかなり遅くなるとあらかじめ伝えていたはずなのに――。いったい、どんな用件で電話をかけてきたのでしょうか。(スズ)