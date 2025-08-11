フィギュアスケート女子で２０２５年世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）がまさかの苦戦を強いられた。

今季初戦となったサマーカップ３日目（１１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のショートプログラムでは「さくらさくら」のアレンジバージョンを披露。「静」と「動」を意識した構成となっているが、２本目のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３本目の３回転ルッツで転倒するなど、演技に精彩を欠いた。

６０・６０点で６位発進という結果には「２つの転倒で６０点を出していただけたのはとてもありがたい」と振り返りつつも「６分間練習を踏まえて、意識するところを意識したつもりだったけど（ジャンプの）助走のところでふらついたところから外れてしまった。昨季よりさらに安定した演技をするというのが目標でありながら、自分の中でも非常に憤りを感じている」と悔しさをにじませた。

１２日のフリーは「ロミオとジュリエット」を演じる。「今季初披露になるので、１本１本落ち着いてジャンプを跳びたい」と千葉。ミラノ・コルティナ五輪出場に向けて、悪い流れを断ち切ることはできるか。