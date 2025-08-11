有村架純、役作りで仲村トオルを携帯電話の待ち受けに 娘役で「自然と父が刷り込まれていく感覚があった」
俳優の福山雅治（56）、有村架純（32）、田中亮監督が11日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の完成報告会に出席した。
【写真】ド派手なマジックも披露された映画『ブラック・ショーマン』完成報告会
福山演じる主人公・神尾武史はラスベガスでも名を馳せるマジシャンでありながら、金にシビアで息を吐くように嘘をつくという超個性派キャラクター。父の死をきっかけに武史とバディを組み、事件の真相に迫っていく武史の姪・神尾真世役を有村が務める。
武史の兄で、真世の父で、物語の発端となる殺人事件の“被害者”の元中学校教師という・神尾英一役を仲村トオルが演じている。役作りについて有村は「とにかく父の存在というものが自分の中にしっかり記憶として残るように、撮影期間中は勝手ながら仲村トオルさんを（携帯電話の）待ち受け画面にさせていただいていて。ご本人にも『すみません』とお伝えしたんですけども。携帯は毎日触るものですし、毎日目に触れるところにトオルさんの顔があると、自然と父の英一さんが刷り込まれていく感覚があって。撮影期間中はトオルさんご本人のお写真にすごく助けられたところはあります」と明かしていた。
累計発行部数1億冊を突破するベストセラー作家・東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。本作で福山と有村は初共演となる。東野氏といえば、刑事、物理学者、探偵、超能力者など、これまで数多くの魅力的な主人公を生み出してきた名手。そんな東野氏が新たに創り上げたのは、“超一流マジシャン”。国内シリーズ累計発行部数は87万部を突破し、2020年の刊行以来、世界各国で翻訳される大ヒット作品を原作に、未解決の殺人事件に挑む“マジシャン探偵”が、映画館に新たな風を巻き起こす。
