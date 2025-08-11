和田正人、激似「イケメン兄弟」紹介 ボートレーサーと2ショット「どっちがどっち？」の声
俳優の和田正人（45）が11日までに自身のインスタグラムを更新し、「兄弟ご来場」と伝えた。
【写真】和田正人の「兄弟ご来場」…「激似過ぎるッ」和田兼輔の2ショット
和田は『泣くロミオと怒るジュリエット2025』に出演中。和田とそっくりとされるボートレーサー・和田兼輔が来場した。
「一緒に来てくれたお母さんに確認したら…『産んだ覚えはないけど、ソックリです』と。母公認、頂きましたw」と、正人＆兼輔の2ショットを披露した。
ファンからは「イケメン兄弟眼福」「どっちがどっち？」「激似過ぎるッ」など、反響が寄せられている。
【写真】和田正人の「兄弟ご来場」…「激似過ぎるッ」和田兼輔の2ショット
和田は『泣くロミオと怒るジュリエット2025』に出演中。和田とそっくりとされるボートレーサー・和田兼輔が来場した。
「一緒に来てくれたお母さんに確認したら…『産んだ覚えはないけど、ソックリです』と。母公認、頂きましたw」と、正人＆兼輔の2ショットを披露した。
ファンからは「イケメン兄弟眼福」「どっちがどっち？」「激似過ぎるッ」など、反響が寄せられている。