ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 女子綱引き500キロ、中国台北が金 成都ワールドゲームズ 女子綱引き500キロ、中国台北が金 成都ワールドゲームズ 女子綱引き500キロ、中国台北が金 成都ワールドゲームズ 2025年8月11日 15時56分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １０日、優勝を喜ぶ中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博） 【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、女子綱引き500キロ級決勝が行われ、中国台北が金、スイスが銀、スウェーデンが銅メダルに輝いた。 １０日、表彰式に臨むスウェーデン代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合に臨む中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合に臨むスウェーデン代表（右）。（成都＝新華社記者／李博） １０日、表彰式に臨む中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、表彰式に臨む（左から）スイス代表、中国台北代表、スウェーデン代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合後、観客に手を振るスイス代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合に臨む中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合に臨むスイス代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、表彰式に臨むスイス代表。（成都＝新華社記者／李博） １０日、試合に臨む中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博） リンクをコピーする みんなの感想は？