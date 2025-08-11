元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。赤い唇のデザインが特徴的な衣装を着用した様子を公開しました。



【写真を見る】【 板野友美 】 「肌の調子よきよき」 車内で自撮り 赤い唇デザインの個性派ファッションを披露





投稿された写真は車内での自撮り写真が中心で、「肌の調子よきよき♡ 」と、肌の調子の良さもアピールしています。







板野さんは、「なんまいめ？」というキャプションとともに、複数枚の写真が掲載しています。シートベルトを着用した車内での撮影が多く、日中の柔らかな光が彼女の表情を明るく照らしています。

また、板野友美さんは、黒地に赤い唇の模様がプリントされた衣装を身に着けています。







この投稿に、「4まいめ！私もともちん肌になりたい！」「全部可愛くて選べないけど〜どれかっていうなら、、2枚目かな？」「6枚目がとくに可愛すぎです」「2枚目です アップなのに、お肌がキレイすぎて見入っております」など板野さんの「なんまいめ？」との問いに答えるコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】