ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.55近辺、ユーロドルは1.1670近辺での推移。いずれも先週末ＮＹ終値からはドル安水準で取引されている。米１０年債利回りは４．２６％台半ばへと小幅に低下している。明日の米消費者物価指数発表を控えて、様子見ムードが広がっているが、引き続きドル安圧力が優勢になっている。



本日これまでのレンジはドル円が147.43-147.79、ユーロドルが1.1640-1.1676、ユーロ円は171.75-172.20となっている。ユーロ円は円高から円安へと転じる動き。



USD/JPY 147.56 EUR/USD 1.1666 EUR/JPY 172.14

