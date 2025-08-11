国民民主党の玉木雄一郎代表が１１日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に出演。番組では、衆参ともに少数となった自公政権と連立を組む可能性など生質問ＳＰが行われた。

連立が組めるポスト石破などの質問は、個人名を出しての質問が相次いだが総じて「みなさん優秀」などとして濁した。

日本維新との野党連携なども聞かれたが「維新でいうと、橋下さんとよく番組、ご一緒するんですけど、もうチャチャ入れるんでやめてほしいと言ってるんですけど…」と笑わせた。

橋下氏は最近テレビ番組で、自民のポスト石破の候補の複数が、年収の壁１７８万円引き上げを訴える玉木氏に対し「全権の財務大臣」を託す私案を持っていると、「取材結果」として伝えている。維新の副首都構想のために吉村洋文代表の総務大臣案も。

玉木氏は「もう政局に絡むんだったら、自分が早く戻ってきれくれと。コメンテーターの地位で好き勝手ばっかり言わないでくれって、この前申し上げたんですけど」と訴えると、司会の青木源太アナが「言った番組、この番組なんですけど」と笑わせた。