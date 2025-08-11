「バチェラー」岩間恵、夏野菜使った手作りおつまみ公開「レシピ気になる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/11】2019年に配信されたAmazon Prime Videoの番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演していた岩間恵が8月11日、自身の公式Instagramストーリーズを更新。手作りのおつまみを披露し、反響が寄せられている。
【写真】岩間恵、夏野菜使った手作りおつまみ
「夏野菜にテンションあがりつまみばかり作ってしまった（キムチ以外）」とつづり、手料理の写真を公開した岩間。小皿に入った万願寺とうがらしやきゅうり、白ナスを用いたおつまみを披露していた。
この投稿にファンからは「レシピ気になる」「美味しそう」「お酒が進みそう」「オシャレすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岩間恵、夏野菜使った手作りおつまみ
◆岩間恵、手作りおつまみ公開
「夏野菜にテンションあがりつまみばかり作ってしまった（キムチ以外）」とつづり、手料理の写真を公開した岩間。小皿に入った万願寺とうがらしやきゅうり、白ナスを用いたおつまみを披露していた。
この投稿にファンからは「レシピ気になる」「美味しそう」「お酒が進みそう」「オシャレすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】