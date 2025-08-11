欧州で研鑽を積んだパリ五輪戦士がC大阪に加入！「勝利のために全力で戦います」
セレッソ大阪は８月11日、OHルーヴェン（ベルギー）より、DF大畑歩夢が完全移籍で加入することを発表した。
大畑はサガン鳥栖のアカデミー出身で、2020年にトップ昇格し、22年に浦和レッズに移籍。世代別代表でも活躍し、昨夏のパリ五輪にも出場。今年１月にベルギーに渡り、欧州で研鑽を積んでJリーグに復帰した。
クラブの公式サイトを通じて、大畑は「勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」と伝えた。
24歳のレフティはメディカルチェック後、正式に契約締結となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
大畑はサガン鳥栖のアカデミー出身で、2020年にトップ昇格し、22年に浦和レッズに移籍。世代別代表でも活躍し、昨夏のパリ五輪にも出場。今年１月にベルギーに渡り、欧州で研鑽を積んでJリーグに復帰した。
クラブの公式サイトを通じて、大畑は「勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」と伝えた。
24歳のレフティはメディカルチェック後、正式に契約締結となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”