乗客乗員５２０人が死亡、４人が重傷を負った日本航空ジャンボ機墜落事故の発生から今月１２日で４０年となるのを前に、遺族らでつくる「８・１２連絡会」が、文集「茜雲（あかねぐも）」を１０年ぶりに発行した。

今年の題字を担当したのは、事故で夫と小学生の長女、長男の３人を失った書家の猪飼（いかい）宜妙（よしみ）さん（７４）（滋賀県湖南市）。一人残されながら歩んできた万感の思いを、その書に込めた。（柏木万里）

「題字を書くのはこれが最後だろうと思いながら書きました」。文集を手に、猪飼さんはそう打ち明けた。

ジャンボ機の窓から見えたであろう「茜雲」を、力強い筆致で表現。今回新たにタイトルに加わった「そのあとに」という言葉は、時代の移り変わりを表そうと流れるように書いた。

題字の筆を執ったのは、１９９２年の第７集以来２回目という。連絡会の事務局長を務める美谷島邦子さん（７８）から頼まれて引き受けた。当時はどのような思いで書いたかは、はっきりとは思い出せない。ただ、今回は４０年という歳月の間に起こったできごとや、周囲からかけられた励ましの言葉を思い返しながら書いたという。

つらさ忘れる

猪飼さんの夫の善彦さん（当時３７歳）、長女の小夜さん（同９歳）、長男の潤君（同７歳）は、関東に２泊３日の旅行に出かけた帰りの８５年８月１２日に墜落事故に遭った。その直後、猪飼さんは善彦さんが経営していた書店を引き継いだ。忙しく店に立つ間は現実を忘れることができたが、「体のどこをついても涙が出る状態」は続き、朝起きると枕は涙でびしょぬれになっていた。

そんな猪飼さんを支えてくれたのは、師範の資格を持ち、小夜さんにも教えていた書道だった。墜落事故の後、一時休んでいた書道教室に８５年秋から再び通い始めた。「一心不乱に書く間は、自分とだけ対話できる」。書と向かう時間は唯一、つらさを忘れられた。

約１０年後、書店を手放して自宅で書道教室を開くと、習いたいという人が口コミで集まるように。現在も３０〜７０歳代の１５人を指導している。猪飼さんは「私にとって、書道は『窓』。つらいときに私の心を明るくし、外の世界で多くの人と出会うきっかけを作ってくれた」と笑う。

一区切り

猪飼さんの手元には、当時小学４年生だった小夜さんが事故の年に七夕に向けて書いた短冊が残る。

＜心のやさしい、人に好かれる人になりたいです＞

のびのびとしたまっすぐな字は、親子で書に取り組んだ日を思い出させる。一人取り残されてさみしさが募った時は短冊を見返し、何度も自らを奮い立たせてきた。

この４０年で、他の遺族や親族、書道の仲間など、亡くなった人も少なくない。

猪飼さんは今回、文集には手紙を寄せなかった。これまでは、目の前から突然いなくなった家族へ手紙を書くことで自分の気持ちを整理していた。三十七回忌を終えた後、自宅にあった大きな仏壇を片付け、「墓じまい」をしたことなどで、一区切りがついたという。

猪飼さんは生きがいの書道を続けていくつもりだ。「少しぐらいぼけてもいいと思っているの。笑って、楽しく過ごしていければ、きっと３人は見てくれているから」

◇

第３１集となる今回の文集は遺族三十数人が思いをつづり、このうち７人が初めて寄稿した。連絡会の歩みを抜粋した巻末の年表は、８５年１２月の会発足から１０ページにわたる。慰霊登山を支援するため日航が続けている登山道整備・修復の様子も紹介した。

Ａ４判７２ページ、初版７００部。美谷島さんの主宰する「いのちを織る会」ウェブサイト（https://inochiwoorukai.jimdofree.com/）から１冊１８００円（送料込み）で購入できる。