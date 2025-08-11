『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に元セクシー女優の蒼井そらが登場し、「芸能界で活躍したい」という思いでセクシー女優を目指す人たちへメッセージを送った。

有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。8月8日放送回では、元セクシー女優の蒼井そらが登壇し、セクシー女優になるまでの道のりや、人気を集める一方で経験した“しくじり”について赤裸々に語った。授業を聞くメンバーには、オードリーの若林正恭、平成ノブシコブシの吉村崇、ハライチの澤部佑らレギュラー陣のほか、オードリーの春日俊彰、紗倉まな、二瓶有加が出演した。

セクシー女優になる三大理由として「お金を稼ぎたい」「性に興味がある」といったものに加え、近年急増している動機があるという。それは「AVをきっかけに芸能界で活躍したい、有名になりたい」といったもの。蒼井自身もこの理由からAVの世界に入ったという。彼女は「私もAVで知名度を上げて芸能界で有名になりたかった」と自身の経験を語り、さらに紗倉まな、明日花キララ、三上悠亜、MINAMOといった名前を挙げて「その子たちを見て芸能界に入りたいっていう方が増えているみたいです」と現状を説明した。

しかし蒼井は、セクシー女優業界は「入れ替わりが激しい、厳しい世界」であると警鐘を鳴らす。近年は年間2000人から3000人がセクシー女優としてデビューしているものの、そのほとんどが辞めていくという現実があるという。

蒼井は実際にデビューするきっかけとなった出来事についても明かした。学生時代、「芸能人になってテレビに出たい」という夢を抱きつつも、実際には特に行動せず保育士を目指して短大に通っていたという。そんなある日、渋谷で「芸能界に興味はありませんか」と声をかけられ、そのまま事務所に行くとAV女優としての話を持ちかけられたという。AV女優になることは「絶対にいや」だと思っていた蒼井だったが、「第2の飯島愛になれるよ」という言葉に心が動き、デビューを決意したのだという。

番組終盤、蒼井はAVで知名度を上げて芸能界に入りたいと考えている人へ向けてアドバイスを送った。「セクシー女優は人前で裸になり性行為を見せる仕事です。心の負担になっていないと思っても、どんどんメンタルが削られているものです」と仕事の厳しさを語り、「真剣に考えてください」と呼びかけた。そのうえで「その結果、AVを選ぶなら私は心から応援します」と、自身の経験を踏まえてエールを送った。