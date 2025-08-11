嵐の二宮和也、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、DISH//の北村匠海が、8月9日に放送されたNHK総合『MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～』で共演。3人が互いの関係性を語るコメント動画が公開された。

■二宮和也と大森元貴の関係性

プライベートでは親しくしているという二宮和也と大森元貴だが、「僕がグループが休止しているときに、ずっと（ミセスが）TVに出ていたので、音楽番組で共演すること自体が珍しい。ちょっと嫌です（笑）」と二宮。

番組では一緒に歌う場面もあり、大森は「照れちゃいますね。でもうれしい」と、口数は少ないながらも喜びを口にする。「こんな機会はなかなかない」と二宮もまんざらではない様子だ。

■大森元貴と北村匠海の関係性

最近は、朝ドラ『あんぱん』の現場で顔を合わせる機会が多い、大森と北村。「現場では、慣れない僕を包み込んでくれているので頭が上がらない」とふざけて謙遜する大森に、北村が「いやいや、何を言ってるんですか！（笑）」と返すなど、親密な関係性が伺える。

ちなみに両者の再会は7～8年ぶりだそうで、「芝居の場で再会するとは思ってなかった」と北村。さらに、芝居を合わせると、あまりのやりやすさに「なんだこれは!?」とびっくりしたそう。『あんぱん』の監督に「ふたりが芝居していると音楽のようだから、僕は何も口出せない」と言われたというエピソードも披露。ぜひ『あんぱん』の放送で確認してみよう。

■「さすがにこういう場で会うと“嵐のニノだな”と（笑）」（大森元貴）

なお、番組の公式Instagramでは、Mrs. GREEN APPLEの番組放送前に収録された意気込みコメントも公開中。動画内で、大森元貴は二宮和也について「いつもはお友達というか、お兄さんとして仲良くしてもらってるんですけど、さすがにこういう場で会うと“嵐のニノだな”と（笑）」とコメント。こちらの動画を先にチェックしてから3人のコメント動画を観てみるのもオススメだ。