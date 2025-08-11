乃木坂46・与田祐希の輝きがBlu-ray&DVDで甦る！『与田祐希 卒業コンサート』のライブ映像作品発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■与田祐希の乃木坂46への思いの詰まったライブをソフトで楽しもう

乃木坂46のLIVE Blu-ray&DVD『YUUKI YODA GRADUATION CONCERT』が、10月1日にリリースされることが決定した。

今年2月に乃木坂46を卒業した与田祐希。2016年9月に3期生として乃木坂46に加入後、グループの中心メンバーとして活躍する一方、モデルや女優としても多方面で活躍。

そして出身でもある福岡県・みずほPayPayドーム福岡にて2025年2月に開催された『与田祐希 卒業コンサート』で、約8年間にわたるアイドル人生の幕を閉じた。

与田祐希らしさにあふれた、彼女の集大成ともいえる卒業ライブが、待望の映像作品として10月1日にBlu-ray&DVDが発売。DAY1・DAY2それぞれを収録した通常版と、二日間すべてのライブ映像や特典映像を収録した【完全生産限定“豪華”盤】が用意されているので、与田祐希が「見てもらいたかった乃木坂46」「記憶しておきたかった乃木坂46」をじっくりと振り返られる内容となっている。

乃木坂46は現在“真夏の全国ツアー2025”を開催中。北海道・静岡・大阪・福岡公演を終え、残すは初開催となる香川公演、そしてファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、9月4日～7日の計4日間にわたり開催される。

リリース情報

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray & DVD『YUUKI YODA GRADUATION CONCERT』

2025.07.30 ON SALE

SINGLE「Same numbers」

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/