第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は11日、甲子園球場で第6日の4試合を開催。第3試合の高川学園（山口）―未来富山（富山）では、雨の影響で高川学園の応援団が試合開始に間に合わなかったが、4回の攻撃中に到着。直後に勝ち越す劇的な展開に、ファンにも反響が広がった。

10日から線状降水帯による大雨に見舞われていた山口。応援団は試合開始には間に合わなかった。

聖地に到着したのは、3-3の同点で迎えた4回表、高川学園の攻撃中だった。NHKの中継でもスタンドにぞろぞろと集まるシーンが映り、実況席も「応援団が声を出し始めました」「すごい迫力ですね」「先ほどまでとボリュームが違いますね」などと反応。その後、応援に応えるかのように主将の遠矢文太（3年）が3点タイムリー二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。

劇的な展開にネットの高校野球ファンにも反響が広がる。Xでは「応援団到着」がトレンド入り。「高川学園の応援団間に合って良かったね そのタイミングで得点するのもドラマチック」「応援の力は凄いですね」「応援の力は偉大」「高川学園強いな 応援団が到着してから、さらにパワーアップした！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）