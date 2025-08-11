世界バレーに登録されている25名の男子フランス代表選手一覧
2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に挑む各国の登録選手が、『Volleyball World』の公式サイトで発表されている。
世界バレーは、2025年9月12日（金）から28日（日）にかけてフィリピンのマニラで開催される。このロスターは各国最大25名の選手で構成され、最終登録選手14名あるいは12名のベースとなる。
2021年の東京オリンピック（五輪）、2024年のパリ五輪と連覇を果たしている強豪フランス代表。今季の代表シーズン初の国際大会となったネーションズリーグ（VNL）では、大会が進むにつれてセッターのアントワーヌ・ブリザールやリベロのジェニア・グルベニコフら、パリ五輪での主力選手が合流するも準々決勝で敗退している。
そのフランス代表の世界バレーへの登録メンバーをチェックしてみると、ほとんどがVNLに登録されていたメンバーだが、登録外だった男子日本代表の指揮官、ロラン・ティリ監督の息子であるアウトサイドヒッター（OH）のケヴィン・ティリや、オポジットのステファン・ボワイエも名を連ねている。
またVNLに登録こそされていたが大会には出場しなかった、OHイアルバン・ヌガペトが世界バレーに出場するのかも注目だ。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子フランス代表メンバー25名
1.バルテレミ・シネニエズ／MB
2.ジェニア・グルベニコフ／L
3.アミール・ティジー・オアル―／S
4.ジャン・パトリ／OP
5.ケリアン・モッタ・パエス／S
6.バンジャマン・トニウッティ／S
7.ケヴィン・ティリ／OH
9.イアルバン・ヌガペト／OH
11.アントワーヌ・ブリザール／S
12.ステファン・ボワイエ／OP
14.ニコラ・ルゴフ／MB
15.マティス・エノ／OH
17.トレボール・クレブノ／OH
19.ヤシヌ・ルアティ／OH
20.バンジャマン・ディエス／L
21.テオ・フォール／OP
23.ティモシー・カール／OH
24.ムセ・ゲイェ／MB
25.クエンティン・ジュフロワ／MB
30.フランソワ・フエズ／MB
31.ジョリス・セディク／MB
33.アントワーヌ・ポトロン／OH
35.シモン・マニャン／MB
37.ルカ・ラモン／L
38.ネイサン・フェラル／OP